Motosiklet tutkunu Kürşat Tüzmen Başkan Büyükkılıç'ı ziyarete motosikletiyle geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet tutkunu Kürşat Tüzmen Başkan Büyükkılıç'ı ziyarete motosikletiyle geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Motosiklet tutkunu Kürşat Tüzmen Başkan Büyükkılıç'ı ziyarete motosikletiyle geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'i makamında ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'i makamında ağırladı. 'Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim' programı için Kayseri'ye gelen Tüzmen, Başkan Büyükkılıç'ı ziyarete tutkunu olduğu motosikletiyle geldi. Büyükkılıç, "Cumhuriyet Meydanı'nda etrafınıza baktığınızda Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini görürsünüz. Meydan sizin, Kayseri sizin" dedi.

59. ve 60. hükümetlerde Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Kürşat Tüzmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Sporcu kişiliği ve motosiklet tutkusuyla bilinen ve Büyükşehir Belediyesi'ne motosikletiyle gelen Tüzmen'i Başkanlık girişinde Büyükkılıç karşıladı.

Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, "Sizleri Kayseri'de görmekten keyif alıyoruz. Müsteşarlığınız ve bakanlık döneminizden beri sizleri takip ediyor, biliyoruz. Avusturya'ya birlikte bir seyahatimiz söz konusu, oradaki milli ve yerli duruşunuzu çok iyi hatırlıyoruz" dedi.

Kayseri'nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, 6 bin yıllık ticari geçmişi olan, bir bakıma ticaretin de genlerine işlemiş olduğu bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok şükür, hep güzelliklerle anılıyoruz, Kayseri'de değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın getirisiyle kültürel, gastronomi, turizm başta olmak üzere her alanda bir zenginlik oluşmuş. Kayseri'miz makarr-ı evliya, makarr-ı ulema yani veliler ve alimler şehridir. 4 üniversitemiz, 75 bin civarında öğrencimiz var, son süreçte yeni fakültelerimiz eklendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizlere sahip çıkma duygusundan dolayı teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda etrafınıza baktığınızda Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini görürsünüz. Medeniyetler, hoşgörü şehri ve güvenli şehir Kayseri ifadelerini rahatlıkla kullanacağınıza inanıyorum. Kayseri'miz, Mimar Sinan'ın, Seyyid Burhanettin'in, Hunat Hatun, Gevher Nesibe Sultan'ın şehridir. Her zaman milli duruşu ile gönüllere yer etmişizdir. Meydan sizin diyoruz. Siz enerjiksiniz, Kayseri sizin, her zaman misafir de ederiz, her bölgesini rahatlıkla gezersiniz ama her bir bölgesi ayrı güzeldir. Yöresel ürünlerimiz var, halılarımız var."

'Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim' adlı programda gelenek görenekleri, halk oyunlarını, şarkıları, türküleri, yöresel lezzetleri ve insan hikayelerini anlatmak için Kayseri'ye gelen Tüzmen, "Değerli başkanım sizleri burada görmekten dolayı çok mutlu olduk. Sizin misafirperverliğinizi zaten tüm Türkiye bilir, çok teşekkür ediyoruz. Kayseri'de her tarafa yetişmemiz lazım. Buradaki gastronomi kısmı, kültür, sanat, binlerce yıllık tarihi yerinde görmeye çalışacağız. Erciyes'te kayak da yapacağız, arkadaşlar sizin ekiple güzel çalışmalar yaptılar" şeklinde konuştu.

Tüzmen, Kayseri'nin genlerinde ticaret olduğunu ifade ederek, "Bununla beraber Kayseri ilk organize sanayiyi devlet planlama teşkilatından önce başlatmış bir şehirdir. Şimdi Kayseri Serbest Bölgesi de almış başını yürümüş. Önümüzdeki dönemde Kayseri'yi çok yüksek bir teknoloji şehri olarak da görüyorum" dedi.

Büyükkılıç, Tüzmen'e KAYMEK kursiyerlerinin yaptığı el emeği göz nuru, el dokuması yün halı hediye etti. Ziyarette Tüzmen'e, 6 bin yıllık tarihi ve ticari geçmişi ve doğa güzellikleriyle kadim kent Kayseri'nin tanıtım videosu izletildi. - KAYSERİ

Motosiklet tutkunu Kürşat Tüzmen Başkan Büyükkılıç'ı ziyarete motosikletiyle geldi
Motosiklet tutkunu Kürşat Tüzmen Başkan Büyükkılıç'ı ziyarete motosikletiyle geldi
Motosiklet tutkunu Kürşat Tüzmen Başkan Büyükkılıç'ı ziyarete motosikletiyle geldi
Motosiklet tutkunu Kürşat Tüzmen Başkan Büyükkılıç'ı ziyarete motosikletiyle geldi
Motosiklet tutkunu Kürşat Tüzmen Başkan Büyükkılıç'ı ziyarete motosikletiyle geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Cem Adrian Merve Dizdar Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Fatih Terim İsmail Kartal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motosiklet tutkunu Kürşat Tüzmen Başkan Büyükkılıç'ı ziyarete motosikletiyle geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:11:08. #1.16#
title