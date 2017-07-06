Motosiklet Taksiyle Çarpıştı: 1 Ölü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde taksiyle çarpışan motosiklette sürücünün arkasında oturan 26 yaşındaki İlker İlhan hayatını kaybetti.



Kaza, Omurtak Caddesi üzeri Lale Sokak üzerinde meydana geldi. Lale Sokağa dönüş yapmak isteyen Erkan B. yönetimindeki 59 T 5350 plakalı taksi, karşı yönden gelen Alper Şen'in kullandığı 59 RF 245 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten düşen sürücü Şen ile arkasında oturan arkadaşı İlker İlhan ağır yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlker İlhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İlhan'ın cesedi otopsi için hastane morguna konuldu. Taksi sürücüsü Erkan B. ise polis tarafında gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



- Tekirdağ