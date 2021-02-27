Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

27.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:39

Bilecik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bilecik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Vezirhan beldesinden kent merkezine giden T.A'nın kullandığı plakasız motosiklet, Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı yakınlarında önünde seyreden E.S. yönetimindeki 11 AJ 790 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde motosikletin otomobile çarpması yer alıyor.

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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