Motosiklet sürücüsü çarpıştığı aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
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Motosiklet sürücüsü çarpıştığı aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Motosiklet sürücüsü çarpıştığı aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da motosiklet sürücüsünün çarpıştığı hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar araç kamerasına yansıdı.

Malatya'da motosiklet sürücüsünün çarpıştığı hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Yeni Sanayii Sitesi'nde meydana geldi. Kazada, motosiklet cadde üzerinden ara sokağa giriş yapmak isteyen hafif ticari araca çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Motosiklet sürücüsünün arkadan çarptığı aracın altından saniyelerle kurtulduğu anlarsa araç kamerasına yansıdı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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