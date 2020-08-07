Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi Samsun'un Terme ilçesinde motosikletiyle evine gitmekte olan Resul Güler, beton mikserinin altında kaldı. Gürler, olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da motosiklet sürücüsü bahçeden çıkan beton mikserinin altında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletiyle evine gitmekte olan Resul Gürler, inşaat çalışması yapılan bahçeden yola çıkmakta olan Hasan A. idaresindeki 55 KG 060 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Gürler, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gürler'in cenazesi Terme Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA