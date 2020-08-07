Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
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Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi

Samsun'un Terme ilçesinde motosikletiyle evine gitmekte olan Resul Güler, beton mikserinin altında kaldı. Gürler, olay yerinde hayatını kaybetti.

07.08.2020 22:00 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:31

Samsun'da motosiklet sürücüsü bahçeden çıkan beton mikserinin altında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletiyle evine gitmekte olan Resul Gürler, inşaat çalışması yapılan bahçeden yola çıkmakta olan Hasan A. idaresindeki 55 KG 060 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Gürler, olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi

Olay yerine sevk edilen jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gürler'in cenazesi Terme Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi

Kaynak: İHA

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