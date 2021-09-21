MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 YARALI - Haberler
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MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu oluşan kazada motosikletin sürücüsü ve yanındaki yolcusu yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu oluşan kazada motosikletin sürücüsü ve yanındaki yolcusu yaralandı.

Önceki gece saat 0100 sıralarında Ilıca Mahallesi Ilıca Bulvarı'nda D-400 karayolu istikametinden mahalle merkezine doğru giden Tacettin Balcı idaresindeki 07 VY 505 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta 269 nolu sokağa doğru dönerken, aynı bulvarda ters istikametten gelen Umut Emre Durdi idaresindeki 06 CDJ 262 plakalı motosiklet otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet kaldırımda bulunan ağaca vurdu.

Kazada motosikleti kullanan Umut Emre Durdi ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Mert Saka yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 YARALI

MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 YARALI

MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 YARALI

MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 YARALI - Haberler
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