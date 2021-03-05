Motosiklet, otomobile çarptı: 2 yaralı
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Motosiklet, otomobile çarptı: 2 yaralı

05.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:12
Motosiklet, otomobile çarptı: 2 yaralı

Gaziantep'te bir motosiklet, ana yola çıkmak isteyen otomobile çarptı.

Gaziantep'te bir motosiklet, ana yola çıkmak isteyen otomobile çarptı. Çarpma sonucu motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yaralanırken, kaza sonrası bölgeye gelen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Kamil Ocak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sabahat Göğüş Caddesi'nden Kamil Ocak Caddesi yönüne çıkmaya çalışan A.Y. idaresindeki 27 ACR 241 plakalı Fiat marka otomobile, Murat B. kontrolündeki 27 B 3607 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yere düşerken, üzerinde bulunan sürücü Murat B. ile arkadaşı yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, araç içerisinde bulunan kadın gözyaşı döktü

Yaşanan kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında 27 ACR 241 plakalı Fiat marka araçta yolcu olarak bulunan genç bir kadın ise yaralılara müdahale edilirken göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaymakam kaza bölgesinde inceleme yaptı

Şehitkamil İlçe Kaymakamlığı hizmet binası yakınlarında meydana gelen kaza sonrası bölgeye gelen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili kazazedelerden bilgi alan Kaymakam Kalaylı, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Motosiklet, otomobile çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, otomobile çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, otomobile çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, otomobile çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, otomobile çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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