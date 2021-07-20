Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
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Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Alaplı ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Okullar Caddesi üzerinde Alaplı Konak istikametine ilerlemekte olan Özcan Y. idaresindeki Jeep marka 06 NB 179 bir otomobil ile Sercan A. idaresindeki 67 TM 406 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü başından ve çeşitli yerlerinden yaralanırken, otomobil hasar gördü. Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motor sürücüsü özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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