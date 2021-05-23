Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Kocatepe'yi gezdi
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Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Kocatepe'yi gezdi

Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Kocatepe'yi gezdi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğinde düzenlenen "Gizemli şehir Afyon Mototur" etkinliği kapsamında motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri, 1874 rakımlı Kocatepe'yi gezdi.

Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğinde düzenlenen "Gizemli şehir Afyon Mototur" etkinliği kapsamında motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri, 1874 rakımlı Kocatepe'yi gezdi.

Mototur etkinliğine katılan 30 kişilik grup, merkez ilçeye bağlı Kocatepe beldesinde savaş hakkında bilgiler aldı.

Motosiklet Enstitüsü Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, AA muhabirine, geziyi TMF'nin davetiyle organize ettiklerini söyledi.

Firmaların yöneticileriyle güzel bir konvoy yaptıklarını belirten Öztürk, "Güvenlik önlemleri yüksek düzeyde alınmış, önümüzde polis, jandarma eskortuyla güzel bir tur geçirdik. Buraya gelmeden Frig Vadisini gördük." dedi.

Büyüleyici bir manzaradan geçtiklerini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Güzel bir gezi oldu. Geçtiğimiz yörelerde köylülerle güzel diyaloglarımız oldu. Buradaki anıtımızı da gezdik. Buranın tarihini de öğrendik. Hiç duymadığımız şeyler anlatıldı. Gezi için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Motosiklet severleri de buraya davet edeceğiz."

Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Kocatepe'yi gezdi
Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Kocatepe'yi gezdi
Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Kocatepe'yi gezdi
Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Kocatepe'yi gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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