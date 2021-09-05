Motosiklet kazasında ölen Elif ve Arda toprağa verildi
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Motosiklet kazasında ölen Elif ve Arda toprağa verildi

Motosiklet kazasında ölen Elif ve Arda toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Güncel

ANKARA'da otomobille çarpışan motosikletten yola savrularak hayatını kaybeden Arda Balcı (25) ve Elif Aydın (20) son yolculuklarına uğurlandı.

ANKARA'da otomobille çarpışan motosikletten yola savrularak hayatını kaybeden Arda Balcı (25) ve Elif Aydın (20) son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çankaya Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Sol şeritte seyir halinde olan Arda Balcı yönetimindeki 06 BVS 061 plakalı motosiklet, iddiaya göre kavşaktan sola dönen sürücüsü belirlenemeyen 06 CIU 746 plakalı otomobile çarptı.Kazada motosiklet sürücüsü Arda Balcı ile yanındaki arkadaşı Elif Aydın, yola savruldu. İki arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti. Aydın ve Balcı'nın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Elif Aydın'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda, Arda Balcı'nın cenazesi ise Gölbaşı ilçesi Yağlıpınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Öte yandan kazada yaralanan otomobildeki 2 kişinin taburcu edildiği, bölgedeki trafik ışıklarının ise çalıştığı belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.


Motosiklet kazasında ölen Elif ve Arda toprağa verildi
Motosiklet kazasında ölen Elif ve Arda toprağa verildi
Motosiklet kazasında ölen Elif ve Arda toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin

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