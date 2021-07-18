Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de ticari taksi ve motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de ticari taksi ve motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akarbaşı kavşağında meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada iddialara göre, Atatürk bulvarından Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi'ne dönmekte olan 38 yaşındaki İsmail A.'nın kullandığı 26 T 0101 plakalı ticari taksi ile yine Atatürk bulvarının karşı şeridinden gelen plakasız motosiklet çarpıştı. Hava yastıkları açılan ticari takside büyük hasar meydana gelirken motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü 28 yaşındaki Eren Ö. ile arkasında yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki arkadaşı Yakup Can Ç. yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılardan Eren Ö. Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Yakup Can Ç. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Can Ç.'nin kaza esnasında kaskının olmadığı iddia edilirken, kafatasında kırık olduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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