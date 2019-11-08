Motosiklet ile bisikletli çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile bisikletli çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

08.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:40
Motosiklet ile bisikletli çarpıştı: 2 yaralı

'nun ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Fevzi Can Alver yönetimindeki 33 ACV 765 plakalı motosiklet, Gölevi Mahallesi sahil yolunda bisikletli Arda Erek'e (14) çarptı.

Yaralanan Alver ile Erek, Özel Ünye Çakırtepe Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Motosiklet ile bisikletli çarpıştı: 2 yaralı
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