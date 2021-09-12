Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Osman Tekin idaresindeki bisiklet ile Özcan Kartal idaresindeki 02 BJ 057 plakalı motosiklet Bahçecik mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürüüsü Özcan Kartal ile bisiklet sürücüsü Osman Tekin yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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