Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Emre Kara idaresindeki 02 LA 147 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde Emirhan İpekçi'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara ve İpekçi'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül