Motosiklet Ağaçlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

KONYA'da kontrolden çıkan motosikletin ağaçlara çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.



Kaza, saat 03: 45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 SC 232 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaçlara çarpıp takla attı. Kazada 32 yaşındaki Cengiz Koç ve 34 yaşındaki Mehmet Çimen ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahale sonrası Cengiz Koç'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Mehmet Çimen ise yapılan ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çimen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:



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Kaza yeri detay



Polis ekiplerinin incelemeleri



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA