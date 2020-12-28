Köpeğe çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsünün sözleri yok artık dedirtti

Kahramanmaraş'ta bir grup motosiklet sürücüsünün çarptığı iddia edilen köpek hayatını kaybetti. Köpeğine kimin çarptığını soran hayvansevere, motosiklet sürücüsü, "Ne fark eder" yanıtını verdi.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Tekir mevkiinde meydana gelen olayda, bir grup motosikletli seyir halindeyken yoldaki köpeğe çarparak olay yerinden uzaklaştı. Kaza sonrası köpek yol ortasında kanlar içinde kalırken, sahipleri köpeği alıp yolun kenarına bıraktı.

KÖPEĞİN SAHİBİ O ANLARI KAMERAYA ALDI

Bir müddet sonra motorcular kaza yerine gelirken, köpeğin sahibi ise o anları cep telefonu kamerasınca kayıt altına aldı. Köpeğe kimin çarptığını soran sahibine motosikletliler ise, "Ne fark eder" cevabını verdi.

"NE FARK EDER"

Köpeğe çarpan kişinin ve videoda, "Ne fark eder" yanıtını veren kişinin 22 yaşındaki E.Z. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak hayvanları koruma kanunu ve trafik kuralları gereğince idari işlem yaptı. Daha sonra jandarmaya teslim edilen şüpheliye adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY