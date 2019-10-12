Motorsikletiyle uçuruma yuvarlanan genç hayatını kaybetti

Motorsikletiyle uçuruma yuvarlanan genç hayatını kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesinde motorsikletinin hakimiyetini kaybeden bir genç uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti.

12.10.2019 18:07
Motorsikletiyle uçuruma yuvarlanan genç hayatını kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesinde motorsikletinin hakimiyetini kaybeden bir genç uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti.


Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık-Bozat yolunda ilerleyen Mert Hartamacı (19) henüz bilinmeyen bir sebeple kullandığı motorsikletinin hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı ve dereye savruldu. Görgü tanıklarının sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Hartamacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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