Motorola'nın Yeni Amiral Gemisi iPhone'a Kafa Tutabilir mi?
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Motorola, Teknoloji

Motorola'nın Yeni Amiral Gemisi iPhone'a Kafa Tutabilir mi?

Motorola'nın Moto Z2 Force'u piyasaya sürmesinden bu yana üç yıl geçti ancak şirket hala yeni bir amiral gemisi ortaya koymuş değil.

14.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:53
Motorola'nın Yeni Amiral Gemisi iPhone'a Kafa Tutabilir mi?

Motorola'nın Moto Z2 Force'u piyasaya sürmesinden bu yana üç yıl geçti ancak şirket hala yeni bir amiral gemisi ortaya koymuş değil. Geçtiğimiz yıl içerisinde katlanabilir Razr ile adından söz ettiren Motorola, bu yıl yeniden üst segmente oynamayı planlıyor: İşte yeni Motorola Edge Plus.

Motorola, 22 Nisan'da yeni bir etkinlik yapacaklarını duyurdu. Normal şartlarda MWC 2020'de tanıtılması planlanan ancak COVID-19 salgını sebebiyle aksayan etkinlik yerine Motorola Edge+'ın "Amiral Gemisi E-vent"te tanıtılacağı öğrenildi.

It's arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG

— motorolaus (@MotorolaUS) April 13, 2020

Önceki sızıntılara göre Motorola Edge+'ın Snapdragon 865 işlemci ve 6.67 inçlik 2340×1080 kavisli 90Hz ekrana sahip olacağı iddia edilmişti. Bunun haricinde 5000mAh batarya ve devasa 12GB RAM'den gücünü alacağı söylenen cihazın, ekrana gömülü selfie kamerası ve üçlü kamera barındıracağı düşünülüyor.

Orta Segment İçin Motorola Edge Geliyor

Edge+'a ek olarak Motorola'nın Edge adı verilen benzer tasarıma sahip orta segment bir cihaz daha çıkarması bekleniyor. Motorola Edge'in de amiral gemisinin aksine Snapdragon 765 yonga seti, 6GB RAM ve 4500mAh bataryaya sahip olduğu söyleniyor.

Kaynak: Tamindir

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