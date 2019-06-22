Motorola'nın Giriş Seviyesi Telefonu Moto E6 Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Yaptığı sızıntılarla ünlü Evan Blass, nam-ı diğer evleaks, Motorola'nın yeni telefonu Moto E6 ile ilgili bir görüntüyü ortaya çıkardı. Uzun bir ekran, kalın alt ve üst çerçeveler ve sol üst köşeye yerleştirilmiş bir arka kamera ile önceki görüntüleri destekleyen render, arka tarafın dokulu bir yüzeye sahip olacağını da gözler önüne seriyor.

Sağ tarafta açma-kapama tuşu ve ses tuşlarını barındıran cihazda 3.5 mm'lik kulaklık girişi de bulunuyor. Telefonun alt tarafı gözükmüyor olsa da, şarj portunun USB-C değil, eski microUSB'lerden olacağını düşünüyoruz. Snapdragon 430 yonga seti, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza ile gelmesi beklenen cihazın batarya kapasitesi ise 3000 mAh civarında. Bu da bir önceki nesilden 1000 mAh daha az demek.

Motorola, cihazın kendisi ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir şey söylememiş olsa da, yakın zamanlarda FCC'ye başvurduğunu göz önüne aldığımızda çok da uzun zaman sonra tanıtılacağını düşünmüyoruz.