Motorola Moto G 5G Plus GeekBench'te Ortaya Çıktı

Motorola, yarın düzenleyeceği etkinlik ile Motorola Moto G 5G ve Moto G 5G Plus'ı tanıtacak. Moto G 5G Plus modeli tanıtımı bekleyemeden özelliklerini ortaya döktü. GeekBench testlerine tabi tutulan Moto G 5G Plus, test sonuçları ile özelliklerinin bir kısmını da paylaşmış oldu. İşte Moto G 5G Plus Geekbench sonuçları.

Moto G 5G Plus GeekBench Sonuçları!

Tanıtımından bir gün önce GeekBench 4 ve 5 testlerine tabi tutulan Motorola Moto G 5G Plus, Android 10 işletim sistemine sahip. İşlemci bakımından Snapdragon'un 5G destekli modeli Snapdragon 690'ı kullanması beklenen cihaz, 4GB RAM ile birlikte geliyor.

GeekBench sonuçlarına bakarsak, cihaz GeekBench 4'te tek çekirdekte 2767 puan alıyor. Çoklu çekirdekte ise 7672 puan alıyor. GeekBench 5'e geçtiğimizde ise tekli çekirdekte 596 puan alan Moto G 5G Plus, çoklu çekirdekte 1872 puan almayı başarıyor.

Özelliklerine göre yeterli performans sunan Moto G 5G Plus yarın tanıtılacak. Bakalım cihazın fiyatı ne kadar olacak? Sizler cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutayın!

