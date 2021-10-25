Motorine zam var mı son dakika 2021? 25 Ekim bugün akaryakıt zamlı fiyatları

Motorine zam var mı son dakika 2021? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorinin zam oranına dair detayları sizler için derledik. Benzin ve motorinin litre fiyatları ne kadar oldu?

BENZİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Dolar kurundaki artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Zammın ardından İstanbul'da 7,92'den satılan benzinin litresi 8,36 liraya çıkacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,01'den 8,45'e yükselecek.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

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