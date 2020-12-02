MOTAŞ'ta pandemiye göre otobüs düzenlemesi
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MOTAŞ'ta pandemiye göre otobüs düzenlemesi

02.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:41
MOTAŞ'ta pandemiye göre otobüs düzenlemesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarına bindiği anda sistemin devreye gireceğini ve kartlarının iptal olacağını duyurdu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarına bindiği anda sistemin devreye gireceğini ve kartlarının iptal olacağını duyurdu. Erkoç ayrıca, kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar için de ek otobüs seferleri düzenlediklerini kaydetti.

Korona virüs tehlikesi gün geçtikçe artıyor. Türkiye'de korona virüs günlük vaka sayı olağanüstü artınca yeni tedbirlerin alınması zorunlu hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrası uygulanacak olan yeni tedbirler açıklandı. Bu tedbirlerden biri 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanamayacak olmalarıyla ilgili MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç açıklamalarda bulundu. 65 yaş ve üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarına bindiği anda sistemin devreye gireceğini ve kartlarının iptal olacağını belirten Erkoç, "Zaten 65 yaş üstü vatandaşlarımızın kartları belli olduğundan toplu taşımayı kullandıkları anda kartları bloke edilecek. 20 yaş altı içinde şoförlerimize gerekli talimatlar verildi. Bunlarda sorgulanarak binecekler" şeklinde konuştu

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Alınan bu tedbirlerin amacının vatandaşları mağdur etmek olmadığını vurgulayan Erkoç, sefer sayılarını genelge doğrultusunda yeniden uyarladıklarını ve ek seferler tanzim edildiğini duyurdu.

Erkoç, "Vatandaşlar kendileri açısından haklılar ama biliyorsunuz ki dünya korona virüsle mücadele ediyor. Devletimizde tedbirler alıyor. Burada amaç kimseyi mağdur etmek değil, virüsün yayılmasını önlemek. Sefer sayılarını yeniden uyarladık. Kısıtlama dışında kalan vatandaşlarımızın rahatça işe gitmeleri için. Sabahleyin saat 06.00 ile 07.00 saatlerinde ve akşamda saat 21.00 ve 23.30 olmak üzere 11 tane güzergahta ilave sefer düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Toplu taşıma araçlarında zorunlu hale getirilen HES kodu denetlemelerine ilişkin de konuşan Erkoç, her akşam toplu taşıma araçlarına binenlerin sayısını Sağlık Bakanlığına ilettiklerini, Sağlık Bakanlığı'nın da korona virüs hastası olan vatandaşların toplu taşımayı kullandıkları takdirde adli ve hukuki işlem başlattığını söyledi. Erkoç, " Malatya'da yüzde 77'ye yakını toplu taşıma kartlarına HES kodlarını uygulamış durumda. Yani otobüsleri aktif kullananların yüzde 77'si HES kodunu yükletmiş. Biz her akşam seferler bitince binenlerin bilgilerini Sağlık Bakanlığına bildiriyoruz. Sağlık Bakanlığı yaptığı denetimde kişi eğer korona virüs hastasıyla adli ve hukuki işlem başlatıyor. Sistemimiz 24 saat açık, vatandaşlar HES kodunu tanımlama işlemini uygulayabilirler" diye konuştu. - MALATYA

MOTAŞ'ta pandemiye göre otobüs düzenlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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