Mostar Köprüsü'nde Geleneksel Atlama Yarışları

Bosna Hersek'in güneyinde bulunan Mostar şehrinde, "452'nci Mostar Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları" yapıldı.

Mimar Sinan'ın talebesi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü'nde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarına katılan 40 sporcu, kendini 28 metre yükseklikten Neretva Nehri'nin soğuk sularına bıraktı.

Mostar'da asırlardır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde 22, "dik atlayış" kategorisinde ise 18 sporcu mücadele etti.

Geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Lorens Listo 12. kez birinci olma başarısını gösterdi. Aynı kategoride Mustafa Saric ikinciliği, Dino Bajric ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışların ikinci kategorisi olan dik atlayışta ise İgor Kazic birinci oldu. Bu kategoride Adis Boskailo ikinci, Edi Fink de üçüncü sırada yer aldı.

Bu yıl 452'ncisi düzenlenen Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışlarına, geçen yıllardan farklı olarak iki çocuk yarışmacı da katıldı.

Tarihi köprünün üzerinde düzenlenen yarışlar, yerli ve yabancı binlerce seyirciye görsel şölen yaşatırken, yarışma kapsamında Bosna Hersekli gaziler de tarihi Mostar Köprüsü'nden atlayış gerçekleştirdi.

Mostar Köprüsü'nden atlama geleneği, köprünün 1566 yılında Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmesinden bu yana sürdürülüyor.

Köprünün en üst kısmından suya atlanmasını öngören organizasyona Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden de sporcular katılıyor.



Mostar şehrinin "ruhu" olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993'te, Bosna-Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu. Yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin tank atışlarına dayanamayarak 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömülmüştü.

Ancak Mostarlılar, köprünün yıkılmasına ve savaş şartlarına rağmen geleneksel köprüden atlama şölenini sürdürmüştü.

Mostar Köprüsü, Türkiye'nin girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti. Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde de yer vermişti.