Moskova'daki Afganistan görüşmeleri
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Moskova'daki Afganistan görüşmeleri

19.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:44

Rusya'nın ev sahipliğinde başkent Moskova'da Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın Afganistan temsilcilerinin katıldığı Afganistan meselesi çözümüne ilişkin genişletilmiş üçlü toplantıya katılan Taliban heyeti, otelden ayrılmadan önce basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın ev sahipliğinde başkent Moskova'da Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın Afganistan temsilcilerinin katıldığı Afganistan meselesi çözümüne ilişkin genişletilmiş üçlü toplantıya katılan Taliban heyeti, otelden ayrılmadan önce basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Taliban üyesi ve Afganistan'ın Herat eski valisi Khirullah Said Wali Khairkhwa katıldı.

Moskova'daki Afganistan görüşmeleri
Moskova'daki Afganistan görüşmeleri
Moskova'daki Afganistan görüşmeleri
Moskova'daki Afganistan görüşmeleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

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