Moskova'da 24 Saatte 700'den Fazla Bankaya Bomba İhbarı Yapıldı

Moskova'da 24 saat içinde 700'den fazla banka şubesine bomba ihbarında bulunulduğu; yapılan kontrollerde ihbarların boş çıktığı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS, son 24 saat içinde başkent Moskova'daki 707 banka şubesine bomba ihbarları yapıldı. Ajans, güvenlik dayandırdığı haberinde, 14 okul, 2 enstitüye de bomba ihbarında bulunulduğunu duyurdu. İhbarları kontol eden 1000 polisin, ihbar alanlarındaki 4 bin 435 kişiyi tahliye ettiği; kontrollerde her hangi bir patlayıcı ya da tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı belirtildi. Polis ihbarcıları araştırıyor.

Geçtiğimiz ay da yine Moskova'da okullar, alışveriş merkezleri, bankalar, eğitim kurumları ve sinema salonlarına yönelik çok sayıda bomba ihbarında bulunulmuş; ihbarların boş olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: DHA