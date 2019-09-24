Moskova: ABD, BM Genel Kurul toplantısına katılacak bazı Ruslara vize vermedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için New York'a gidecek Rus delegasyonun bazı üyelerine vize vermeyi reddettiğini duyurdu
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için New York'a gidecek Rus delegasyonun bazı üyelerine vize vermeyi reddettiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un durumu ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesi sırasında gündeme getireceğini belirterek söz konusu adımı, 'saygısızlık' olarak tanımladı. Euronews.com'da Görüntüle