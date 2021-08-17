Mortal Shell: DLC kısa süreliğine ücretsiz olacak!

Mortal Shell'in piyasaya sürülmesine bir gün kala Xbox YouTube kanalı üzerinden, The Virtuous Cycle DLC'sinin içeriğine dair tanıtım videosu yayınlandı.

Cold Symmetry tarafından geliştirilen ve Playstack tarafından yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunu Mortal Shell'in The Virtuous Cycle DLC'sinin tanıtım videosu Xbox resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlandı.

The Virtuous Cycle DLC'si 18-22 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Mortal Shell'i satın alırsanız, DLC paketine Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Teklif,mevcut tüm platformlarda geçerli olacaktır.

Roguelike modu, beklediğiniz tüm tuzakları içeriyor: rastgele dünyada, harita boyunca nokta şeklinde yükselen sütunları var, egzotik silahlar ve 100'den fazla yükseltme mevcut.

Paramparça bir dünyada akıl sağlığınızı ve direncinizi test eden derin bir aksiyon RPG'si Mortal Shell'de düşmanlarınız, üstün farkındalık, hassasiyet ve içgüdüler gerektirerek hayatta kalırlar ve merhametleri yoktur. Kayıp savaşçılara sahip olacağınız oyunda, gizli alanları takip edin ve düşmanlarla yüzleşerek zorlukların üstesinden gelin.

Mortal Shell, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformlarına çıkış yapacak.

MORTAL SHELL: THE VIRTUOUS CYCLE LANSMAN TARİHİ FRAGMANI