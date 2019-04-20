Mortal Kombat Serisinin En Rahatsız Edici 10 'Fatality' Sahnesi

Mortal Kombat oyunu deyince bir çoğumuzun gözünde çocukluğumuzda oynadığımız atari versiyonu gelir.

Bugün orta yaş seviyesine kadar gelmiş olan tüm insanlar, bir şekilde bu oyunu ya duymuştur, izlemiştir ya da en az bir platformda mutlaka oynamışlardır. İşte bu fenomen oyunun en rahatsız edici 10 "fatality" sahnesi!

Bang, Bang!

Joker'i hepimiz severiz değil mi? Bang Bang! hareketi Joker'den esinlenilerek oluşturulmuştur. Joker'e benzer şekilde yaratılan Shang Tsung isimli karaktere ait olan bu teknikte, rakibinizi önce silahla korkutursunuz, ardından da işini bitirirsiniz.

Arcade Machine Drop

Asyalı karakterimiz Liu Kang için geliştirilmiş olan bu fatality'de, alt ettiğiniz rakibinizin kafasına oyun salonlarında sıkça görebileceğimiz makinelerden düşer.

Head Inflate

Kabal karakterine özel olan bu teknikte, canını sıfırladığınız rakibinize uzattığınız bir hortum yardımıyla başına hava basarsınız. Balon gibi şişen rakibiniz, önce yükselir sonra ise parçaları yere düşer.

Head Clap

Metal elleri olan dev karakterimiz Jax'e ait olan bu teknikte ise, işini bitirdiğiniz rakibinizin başını Jax'in güçlü elleri arasına teslim edersiniz.

Telekinetic Crush

Özel yeteneklere sahip olan Kenshi'ye ait olan bu teknikte ise, Kenshi'nin telakinezi yöntemiyle rakibinizi yönetirsiniz ve onun acılı bir ölüm yaşamasını sağlarsınız.

Backbreaker

Shang Tsung karakterini kullanıyorsanız ve rakibinize son anlarında yaşatabileceğiniz ölüm tekniği. Bu yöntemi kullanırken çıkan ses, emin olun rakibinizin kulaklarından uzunca bir süre çıkmayacak.

Unfriendly Rabbit

Sizce sevimli bir tavşan ne kadar korkutucu olabilir? Kung Lao'nun tavşanı ile rakibinize, tavşanların o kadar da sevimli olmadıklarını gösterebilirsiniz.

Fire Fart

Bo Rai Cho'nun özel tekniği sayesinde, rakibinize gazınızın gücünü gösterin. Burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Neck Stretch

Quan Chi'nin tekniği ise kan içermeyen ilginç tekniklerden. Bu teknik rakibinizin boynunu kırmadan saf dışı bırakmanızı sağlar. Nasıl mı?

Foot Stomp

Jax'in dev olduğundan bahsetmiştik. Yine Jax'e ait olan bu teknik, rakibinizin bir böcek gibi ezilmesine sebep oluyor.