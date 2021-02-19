Mortal Kombat filminden ilk tüyolar geldi: Mortal Kombat fragmanında dikkat çekenler
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Mortal Kombat filminden ilk tüyolar geldi: Mortal Kombat fragmanında dikkat çekenler

19.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:23
Mortal Kombat filminden ilk tüyolar geldi: Mortal Kombat fragmanında dikkat çekenler

Oyun camiasının en bilinen serilerinden biri olan Mortal Kombat yeni film çekimlerden ilk fragman izleyicilerle paylaşıldı. Mortal Kombat fragmanı büyük heyecan uyandırdı. Fragmanla birlikte Mortal Kombat çıkış tarihi ve oyuncu kadrosu da açıklandı.

İlk kez 1992 yılında izleyiciler ile paylaşılan ve o tarihten bu tarihe kadar birden çok oyunlar ile oyunseverlerin karşısına çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filminden ilk fragman oyunseverler ve izleyiciler ile paylaşıldı.

Öncesinde 1995 senesinde beyazperdeye tasarlanan Ölümcül Dövüş-Mortal Kombat'ın bu yeni filminde yönetmenlik görevini ilk uzun metraj filmini çeken Simon McQuoid yapacak. Filmin yapımcıları arasında Fast And Furious 7'nin yönetmenliği de yapan James Wan'da yer alıyor.

MORTAL KOMBAT OYUNCU KADROSU

Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Ludi Lin, Joe Taslim, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Chin Han, Josh Lawson, Max Huang ve Tadanobu Asano gibi film oyuncuları kadroda. Liu Kang, Kano, Sub-Zero, Sonya Blade, Jax Briggs ve Kung Lao gibi isimler ise video oyun serisinin bilinen isimleri. Bu isimler yeni filmde ilk defa filmseverlerin karşısına çıkmış olacak.

MORTAL KOMBAT FİLMİ ÇIKIŞ TARİHİ

ABD'de 16 Nisan'da izleyicilerin karşısına çıkacağı söylenen filmin Türkiye'de ise 9 Nisan 2021'de seyircilerin izlenmesine sunulacağı ön görülüyor.

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