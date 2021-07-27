Mortal Kombat 11, kısa sürede 12 milyon kopya sattı!

2019 yılında piyasaya sürülen Mortal Kombat serisinin on birinci oyunu kısa sürede 12 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Mortal Kombat serisi toplamda bugüne kadar 73 milyon satış rakamına ulaşmayı başardı. İşte detaylar!

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayımlanan dövüş oyunu Mortal Kombat 11, iki sene içerisinde dünya çapında 12 milyondan fazla kopya satmayı başardı.

MORTAL KOMBAT SERİSİ 73 MİLYON ADET KOPYA SATTI

Mortal Kombat serisi bugüne kadar toplamda 73 milyon kopya satarak büyük bir başarıya ulaştı. Bunu takiben, NetherRealm Studios Yaratıcı Direktörü Ed Boon, hayranlarına yıllar boyunca devam eden destekleri için teşekkür eden bir basın bülteni yayınladı. Ed Boon kendisi ve stüdyosu adına yaptığı açıklamada, "Dünyanın en tutkulu hayranlarından bazılarına sahip olduğunu ve gösterdikleri desteği takdir ediyoruz" dedi.

Mortal Kombat 11, 2019 yılında piyasa sürüldüğünde hayranlardan ve eleştirmenlerden oldukça yüksek övgü almıştı. NetherRelam'ın oyunu piyasaya sürdükten sonra getirdiği ek içeriğin zengiliği göz önüne alındığında, Mortal Kombat 11'in bu kadar büyük bir başarı elde etmesi şaşırtıcı olmamalı.