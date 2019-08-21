Morolu Müslümanlar kamplarda zorlu yaşam mücadelesi veriyor

21.08.2019 14:32

DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle Marawi'deki evlerini terk etmek zorunda kalan Morolu Müslümanlar, kamplarda zor şartlarda yaşamını sürdürüyor.

Güney Asya ülkesi Filipinler'de Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölgede yarım asırdan uzun süren bağımsızlık mücadelesi neticesinde bu yıl elde edilen kapsamlı özerklik sonrası Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde huzur hakim.

Ancak güvenlik güçleri ile DAEŞ bağlantılı militanlar arasında Marawi kentinde 2 yıl önce çıkan çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak çadır kamplara yerleştirilen Morolu Müslümanlar, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2019 yılı kurban organizasyonları kapsamında Bangsamoro'nun Marawi kentinde yer alan kamplara kurban yardımlarını ulaştırdı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bangsamoro koordinatörü Ömer Faruk Günenç, evlerini terk eden Müslümanların büyük bölümünün 30 metrekarelik çadırların yer aldığı kamplara yerleştirildiğini söyledi.

Ailelerin zor şartlarda yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Günenç, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin hazırladığı rapora göre DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yaklaşık 400 bin kişinin evsiz kaldığını kaydetti.

Bunlardan bazılarının Mindanao, Cebu, Batı Visayas, Bohol, Negros, Siquijor, Camiguin adalarına göç ettiğini, gidemeyenlerin iseLanao del Sur ve Lanao del Norte bölgelerindeki 75 kampa yerleştirildiğini anlatan Günenç, 200 bin kişinin, yerleştiği kampların yetersizliği nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını aktardı.

Sagonsongan kamplarında su ve kanalizasyon altyapısının olmadığına da işaret eden Günenç, "İnsanlar, tankerle su getirilmediği günlerde biriktirdikleri yağmur suyunu kullanıyorlar." dedi.

Kaynak: AA