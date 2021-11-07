Morena Taraku kimdir? Morena Taraku hayatı ve biyografisi! Morena Taraku kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Morena Taraku merak konusu oldu. İşte Morena Taraku hakkında merak edilen Morena Taraku kimdir, Morena Taraku hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Boyu 1.75 cm, kilosu 55, burcu ise koç'tur.

Morena Taraku eğitim hayatını Kosova'da tamamlamıştır. Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyan genç sanatçı, 2010 senesinden beri Miss Earth, Miss Liberty of the world, Miss Exclisive yarışmalarında Kosova'yı temsil etmiş ve başarı yakalamıştır. Yeteneğini kısa sürede kanıtlayan şarkıcı Balkan ülkelerinin sevilen sanatçıları arasına ismini yazdırmayı başarmıştır. Balkan'ların"En İyi Pop Sanatçısı Ödülü"ne sahip olan başarılı şarkıcının amacı ise bir dünya starı olmak. Yakın zamanda Türkiye'ye gelerek yeni projelerinin hazırlıklarına başlayacak olan sevilen şarkıcı, Türkiye'de gelmek için heyecanlı olduğunu ise, çıkaracak olduğu şarkısında güzel bir sürpriz hazırlığını söyleyerek ifade etti.