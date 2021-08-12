Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
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Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor

Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yer alan Gortynia bölgesinde devam yangınlarla mücadele eden Yunan ve Fransız itfaiye ekipleri, alevlerin Neohori köyüne ulaşmasını engelledi.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yer alan Gortynia bölgesinde devam yangınlarla mücadele eden Yunan ve Fransız itfaiye ekipleri, alevlerin Neohori köyüne ulaşmasını engelledi.

Yunanistan'da birçok bölgede orman yangınları devam ediyor. Mora Yarımadası'nda 5 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınına müdahale sürerken, Yarımada'da yer alan Gortynia bölgesinde yeniden yükselen alevler itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangının Neohori köyüne ulaşması engellendi. Yunan itfaiye güçlerine destek olmak için Yunanistan'a gelen Fransız itfaiye ekipleri ise tüm operasyonda büyük rol oynadı.

Öte yandan yetkililerin daha önce sakinlerine tahliye uyarısında bulunduğu Pyrris, Kastraki ve Hora köylerinde çok sayıda ev yandı. Birçok vatandaş ise, itfaiye ekipleri ile birlikte alevlerle savaşmak ve mallarını kurtarmak için köylerinde kaldı.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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