Mor ve Ötesi Tünel şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Tünel sözleri

Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Tünel şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Tünel sözleri...

Mor ve Ötesi Tünel şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Tünel sözleri...

MOR VE ÖTESİ TÜNEL ŞARKI SÖZLERİ

Şimdi kalbin

Küçücük bir adamın

Korkunç düşlerinde

Var olmak için ağlıyor

Şimdi kalbin

Epey kırılmış

Görüyor hepsini

Ne yapabilirdi?

Şimdi kalbin

Kocaman bir yalanın

Sonsuz yüklerinden

Kurtulmak için çarpıyor

Şimdi kalbin ne söylüyor?

Belki bir gün duyabilirsin

Cennetim

Cehennemim

Seni nasıl sevdim

Seni ne çok sevdim

Beni dinlemedin

Dinlesen ne kaybederdin

Cennetim

Beni kaybettin

Cennetim

Cehennemim

Seni nasıl sevdim

Seni ne çok sevdim

Beni dinlemedin

Dinlesen ne kaybedersin

Cennetim

Senden vazgeçmedim

Cennetim

Cehennemim

Seni ne çok sevdim

Seni ne çok sevdim

Beni dinlemedin

Dinlesen ne kaybedersin

Cennetim

Senden vazgeçmedim

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