Mor ve Ötesi Tünel şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Tünel sözleri
Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Tünel şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Tünel sözleri...
Mor ve Ötesi Tünel şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Tünel sözleri...
MOR VE ÖTESİ TÜNEL ŞARKI SÖZLERİ
Şimdi kalbin
Küçücük bir adamın
Korkunç düşlerinde
Var olmak için ağlıyor
Şimdi kalbin
Epey kırılmış
Görüyor hepsini
Ne yapabilirdi?
Şimdi kalbin
Kocaman bir yalanın
Sonsuz yüklerinden
Kurtulmak için çarpıyor
Şimdi kalbin ne söylüyor?
Belki bir gün duyabilirsin
Cennetim
Cehennemim
Seni nasıl sevdim
Seni ne çok sevdim
Beni dinlemedin
Dinlesen ne kaybederdin
Cennetim
Beni kaybettin
Cennetim
Cehennemim
Seni nasıl sevdim
Seni ne çok sevdim
Beni dinlemedin
Dinlesen ne kaybedersin
Cennetim
Senden vazgeçmedim
Cennetim
Cehennemim
Seni ne çok sevdim
Seni ne çok sevdim
Beni dinlemedin
Dinlesen ne kaybedersin
Cennetim
Senden vazgeçmedim