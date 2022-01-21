Mor ve Ötesi Park şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Park sözleri
Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Park şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Park sözleri...
Mor ve Ötesi Park şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Park sözleri...
MOR VE ÖTESİ PARK ŞARKI SÖZLERİ
Dün neler mi kaybettin?
Belki zamanın yok şimdi
Gidenler geri gelmez ama
Boş yere yorulmadı kalbin
Adını bilmesem de kardeşsin
Biz neye söz vermiştik
Yüzümü gördüğünde gül artık
Biz bir kabûsu yendik
Yok, yaralara dokunmak yok
Gök de bir bize ağaç da bir
Sabrın tükendi ama, aman
Onlara asla benzemedin
Adını bilmesem de kardeşsin
Biz neye söz vermiştik
Yüzümü gördüğünde gül artık
Biz bir kabûsu yendik
Adını bilmesem de kardeşsin
Biz neye söz vermiştik
Yüzümü gördüğünde gül artık
Biz bir kabûsu yendik
Adını bilmesem de kardeştik
Biz neye söz vermiştik
Parka gittiğinde ak yok
Biz bir kabûsu yendik, yendik, yendik
Adını bilmesem de
Biliyorum, söz vermiştik
Parka gittiğinde
Biz bir kabûsu yendik