Mor ve Ötesi Park şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Park sözleri

Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Park şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Park sözleri...

Mor ve Ötesi Park şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Park sözleri...

MOR VE ÖTESİ PARK ŞARKI SÖZLERİ

Dün neler mi kaybettin?

Belki zamanın yok şimdi

Gidenler geri gelmez ama

Boş yere yorulmadı kalbin

Adını bilmesem de kardeşsin

Biz neye söz vermiştik

Yüzümü gördüğünde gül artık

Biz bir kabûsu yendik

Yok, yaralara dokunmak yok

Gök de bir bize ağaç da bir

Sabrın tükendi ama, aman

Onlara asla benzemedin

Adını bilmesem de kardeşsin

Biz neye söz vermiştik

Yüzümü gördüğünde gül artık

Biz bir kabûsu yendik

Adını bilmesem de kardeşsin

Biz neye söz vermiştik

Yüzümü gördüğünde gül artık

Biz bir kabûsu yendik

Adını bilmesem de kardeştik

Biz neye söz vermiştik

Parka gittiğinde ak yok

Biz bir kabûsu yendik, yendik, yendik

Adını bilmesem de

Biliyorum, söz vermiştik

Parka gittiğinde

Biz bir kabûsu yendik

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