Mor ve Ötesi Adamın Dibi şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Adamın Dibi sözleri

Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Adamın Dibi şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Adamın Dibi sözleri...

Mor ve Ötesi Adamın Dibi şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Adamın Dibi sözleri...

MOR VE ÖTESİ ADAMIN DİBİ ŞARKI SÖZLERİ

[Bölüm]

Yalandan bir zafer şenliği

Yüzüme söyle, n'oluyo' böyle?

Bin çeşit kızgın adam sesi

Gerine gerine dayılanıyo' öyle

Cevabım sonsuz sessizliğim

Dayanamazsın, koskoca adamsın

Dermanım hep olduğun gibi kalabilmekse

Başarıların dibi

[Nakarat]

Gel, biz senle

Anlaşalım

Her şey bizde!

Hepsi bizde!

Belki bir gün

Affederler

Her şey bizde!

[Bölüm]

Yalandan bir zafer şenliği

Yüzüme söyle, n'oluyo' böyle?

Dermanım hep olduğun gibi kalabilmekse

Başarıların dibi

[Nakarat]

Gel, biz senle

Anlaşalım

Her şey bizde!

Hepsi bizde!

Belki bir gün

Affederler

Her şey bizde!

[Enstrümantal]

(Ohh)

(Ohh)

[Köprü]

Gel, biz senle

Anlaşalım

Her şey bizde!

Hepsi bizde!

Belki bir gün

Affederler

Biz demeyince

[Nakarat]

Gel, biz senle

Anlaşalım

Her şey bizde!

Ellerimizde!

Belki bir gün

Affederler

[Enstrümantal]

(Ohh)

(Ohh)

(Ohh)

(Ohh)

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