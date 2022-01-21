Mor ve Ötesi Adamın Dibi şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Adamın Dibi sözleri
Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Adamın Dibi şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Adamın Dibi sözleri...
Mor ve Ötesi Adamın Dibi şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Adamın Dibi sözleri...
MOR VE ÖTESİ ADAMIN DİBİ ŞARKI SÖZLERİ
[Bölüm]
Yalandan bir zafer şenliği
Yüzüme söyle, n'oluyo' böyle?
Bin çeşit kızgın adam sesi
Gerine gerine dayılanıyo' öyle
Cevabım sonsuz sessizliğim
Dayanamazsın, koskoca adamsın
Dermanım hep olduğun gibi kalabilmekse
Başarıların dibi
[Nakarat]
Gel, biz senle
Anlaşalım
Her şey bizde!
Hepsi bizde!
Belki bir gün
Affederler
Her şey bizde!
[Bölüm]
Yalandan bir zafer şenliği
Yüzüme söyle, n'oluyo' böyle?
Dermanım hep olduğun gibi kalabilmekse
Başarıların dibi
[Nakarat]
Gel, biz senle
Anlaşalım
Her şey bizde!
Hepsi bizde!
Belki bir gün
Affederler
Her şey bizde!
[Enstrümantal]
(Ohh)
(Ohh)
[Köprü]
Gel, biz senle
Anlaşalım
Her şey bizde!
Hepsi bizde!
Belki bir gün
Affederler
Biz demeyince
[Nakarat]
Gel, biz senle
Anlaşalım
Her şey bizde!
Ellerimizde!
Belki bir gün
Affederler
[Enstrümantal]
(Ohh)
(Ohh)
(Ohh)
(Ohh)