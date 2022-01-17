Mor ve Ötesi'nden hayranlarına sürpriz

Albüm, 20 Ocak'ı 21 Ocak'a bağlayan gece yarısı tüm dijital platformlardan dinlenebilecek.

Grup geçtiğimiz hafta sonu 11 şarkıdan oluşan albümün 52 dakika uzunluğunda, üç bölümden oluşacağını açıkladı. Birbirlerine birer 'bağ şarkı' ile bağlanan bu üç bölümde de üçer şarkı yer alacak. Bir konsept albüm niteliği taşıyan çalışmadaki bu üç bölüm, birlikte var olan üç farklı zamana ve üç farklı duygu durumuna işaret ediyor.

ALBÜMÜ RESMEN DUYURDULAR

Grubun hafta sonuna yayılan sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Yeni albümünün adını albümdeki şarkı sözlerinden birer cümle ve şarkılardan kısa bölümler eşliğinde duyuran grubun dinleyicileri yeni albüm haberini büyük heyecanla karşıladı.

ALANINDA YETKİN İSİMLERLE ÇALIŞTILAR

mor ve ötesi 8. stüdyo albümü için iletişim ve tasarım alanlarında çok yetkin isimlerle iş birliğine gitti. Klipler, kapak tasarımları ve sosyal medya gönderilerinin tümünü kapsayacak şekilde albümün sözel ve müzikal dünyasına paralel bir evren kuruldu. "Forsa" ve "Dünyaya Bedel" ile başlayan süreç tasarım direktörü Koray Doyran ve kreatif direktör Sami Basut'a emanet edildi.

Fotoğraflarda Emre Ünal, kapak illüstrasyonunda Aykut Aydoğdu, animasyonlarda Mahmut Kalyoncu ve grafik tasarım uygulamalarında yine Koray Doyran ve Ataberk Akalın'la çalışan grubun albümü kısa zaman içinde CD ve plak olarak da yayınlaması planlanıyor.