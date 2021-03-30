MorKomedyen kimdir? Murat Genç kimdir? Murat Genç kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MorKomedyen kimdir? Murat Genç kimdir? Murat Genç kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem
MorKomedyen kimdir? Murat Genç kimdir? Murat Genç kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni Murat Genç, MorKomedyen adıyla adından sıkça bahsettiren isimler arasında yer alıyor. MorKomedyen kimdir? Murat Genç kimdir? soruları merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi

Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Murat Genç, MorKomedyen adıyla sosyal medya hesaplarını kullanmakta. MorKomedyen kimdir? Murat Genç kimdir? İşte, Murat Genç'e dair merak edilen soruların yanıtları...

MORKOMEDYEN KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni, video içerik üreticisi, oyuncu ve senarist olan MorKomedyen'in gerçek adı Murat Genç'tir. Instagram üzerinde popüler olan MorKomedyen, Youtube'a da Şahangiller'in ısrarıyla girdiğini anlatıyor.

MURAT GENÇ KİMDİR?

İzmirli olan Murat Genç, 1994 doğumlu. Çocuk yaşlarda tiyatro eğitimi almaya başlayan Murat Genç, tiyatro oyunculuğunu birleştirdiği astroloji videoları büyük ilgi topladı.

Uludağ Üniversitesi Kimya bölümünden mezun olduktan sonra bir yıl öğretmenlik yapan fenomen, ilk ve orta okulu Kıbrıs'ta okudu. Kıbrıs'ta eğitimini tamamladıktan sonra lisede doğduğu şehre yani İzmir'e döndü.

Yeni projeleri arasında bir dizi bulunuyor. Astroloji üzerine olacak dizide bir çiftin hikayesi konu ediniliyor.

Murat Genç hakkında merak edilen bir diğer soru ise boyu oluyor. Murat Genç'in boyu 1.80'dir.

MURAT GENÇ'İN OYNADIĞI DİZİLER

Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra pek çok dizide rol alan Murat Genç, Avrupa Avrupa, Güzel Çirkin, Şefkat Tepe, Arka Sokaklar,Yalan Dünya, Umutsuz Ev Kadınları, Ekip Bir gibi dizelerde boy gösterdi.

Bunlara ek olarak Hemen Döneriz isimli sinema filminde başrol oynadı.

MORKOMEDYEN INSTAGRAM HESABI

Sosyal medya hesaplarında morkomedyen kullanıcı adını kullanan Murat Genç, Instagram'da 700 binden fazla takipçiye sahip. Ayrıca milyonlarca görüntülenmesi bulunuyor.

YouTube kanalını ilk kez 5 Şubat 2017 tarihinde açan Murat Genç'in yaklaşık 800 bin abonesi ve 100 milyon görüntülemesi bulunuyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Su Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bahar Candan Acun Ilıcalı Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MorKomedyen kimdir? Murat Genç kimdir? Murat Genç kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 12:32:01. #1.16#
title