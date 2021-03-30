MorKomedyen kimdir? Murat Genç kimdir? Murat Genç kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni Murat Genç, MorKomedyen adıyla adından sıkça bahsettiren isimler arasında yer alıyor. MorKomedyen kimdir? Murat Genç kimdir? soruları merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Murat Genç, MorKomedyen adıyla sosyal medya hesaplarını kullanmakta. MorKomedyen kimdir? Murat Genç kimdir? İşte, Murat Genç'e dair merak edilen soruların yanıtları...

MORKOMEDYEN KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni, video içerik üreticisi, oyuncu ve senarist olan MorKomedyen'in gerçek adı Murat Genç'tir. Instagram üzerinde popüler olan MorKomedyen, Youtube'a da Şahangiller'in ısrarıyla girdiğini anlatıyor.

MURAT GENÇ KİMDİR?

İzmirli olan Murat Genç, 1994 doğumlu. Çocuk yaşlarda tiyatro eğitimi almaya başlayan Murat Genç, tiyatro oyunculuğunu birleştirdiği astroloji videoları büyük ilgi topladı.

Uludağ Üniversitesi Kimya bölümünden mezun olduktan sonra bir yıl öğretmenlik yapan fenomen, ilk ve orta okulu Kıbrıs'ta okudu. Kıbrıs'ta eğitimini tamamladıktan sonra lisede doğduğu şehre yani İzmir'e döndü.

Yeni projeleri arasında bir dizi bulunuyor. Astroloji üzerine olacak dizide bir çiftin hikayesi konu ediniliyor.

Murat Genç hakkında merak edilen bir diğer soru ise boyu oluyor. Murat Genç'in boyu 1.80'dir.

MURAT GENÇ'İN OYNADIĞI DİZİLER

Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra pek çok dizide rol alan Murat Genç, Avrupa Avrupa, Güzel Çirkin, Şefkat Tepe, Arka Sokaklar,Yalan Dünya, Umutsuz Ev Kadınları, Ekip Bir gibi dizelerde boy gösterdi.

Bunlara ek olarak Hemen Döneriz isimli sinema filminde başrol oynadı.

MORKOMEDYEN INSTAGRAM HESABI

Sosyal medya hesaplarında morkomedyen kullanıcı adını kullanan Murat Genç, Instagram'da 700 binden fazla takipçiye sahip. Ayrıca milyonlarca görüntülenmesi bulunuyor.

YouTube kanalını ilk kez 5 Şubat 2017 tarihinde açan Murat Genç'in yaklaşık 800 bin abonesi ve 100 milyon görüntülemesi bulunuyor.