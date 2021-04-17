'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı

Ele geçen yeni deliller ışığında, 'Montrö bildirisi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 emekli amiral ile 1 emekli tuğgeneral ifadeye çağrıldı. Evlerinde arama yapılan emekli amiraller ile tuğgeneral, hem yaşları hem de korona salgını nedeniyle gözaltına alınmadı. WhatsApp yazışmalarında bir emekli amiralin, "Sağduyulu olun, bildiri yayınlamak ciddi iştir. Böyle bir şey yapmak sıkıntı ve üzüntü yaratacaktır" uyarısı yaptığı dikkatlerden kaçmadı.