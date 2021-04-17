Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bir bildiri yayınlayan isimler arasında yer alan Emekli Amiral Türker Ertürk, ayağına elektronik kelepçe takılmasıyla ilgili "31 yıl bu vatana hizmet vermenin karşılığı elektronik kelepçe. Bu benim için utanç vesilesi değil bu benim için gerçekten madalya" ifadelerini kullandı.

Montrö bildirisi kapsamında gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan isimlerden biri olan Emekli Amiral Türker Ertürk, ayağına elektronik kelepçe takılmasına isyan etti.

"BUNU DA TÜRK HALKI GÖRSÜN"

"Sol ayağımda elektronik kelepçe var" diyen Ertürk, "31 yıl bu vatana hizmet vermenin karşılığı elektronik kelepçe. Esasında böyle bir yargı kararı da yok bu bir idari uygulama. Kaçma şüphemiz var mı? Yok. Muhtemelen bakan tarafından emir verilmiştir, bize elektronik kelepçe takıldı. Bunu da Türk halkı görsün" ifadelerini kullandı.

"BU BENİM İÇİN MADALYA"

Açıklamasının devamında bunun kendisi için bir utanç vesilesi değil madalya olduğunu belirten Ertürk, "Bu benim için utanç vesilesi değil bu benim için gerçekten madalya. 31 yıl sıdkı sadakat ile hizmet etmişim, Harp Okulu komutanlığı yapmışım aynı zamanda bir İstiklal Savaşı gazisinin torunuyum" dedi.