Montpellier - Metz maçı hangi kanalda? Montpellier - Metz maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Montpellier - Metz maçı hangi kanalda? Montpellier - Metz maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:22
Montpellier - Metz maçı hangi kanalda? Montpellier - Metz maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16 Aralık'ta yayınlanacak olan, Montpellier - Metz maçı hangi kanalda? Montpellier - Metz maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16 Aralık'ta yayınlanacak olan, Montpellier - Metz maçı hangi kanalda? Montpellier - Metz maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? İşte detaylar...

Montpellier - Metz maçı hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 oynanacak olan Montpellier - Metz maçı saati: 21:00'de başlayacak.

Fransa Ligue 1 2020/2021 Sezonu 15. Hafta mücadelesinde, 26 puan 4 averaj ile 5. sırada yer alan Montpellier, 17 puan -1 averaj ile 13. sırada yer alan Metz ile karşı karşıya geliyor.

İki takımın daha önceki karşılaşmaları

Montpellier ile Metz arasında şimdiye kadar oynanmış son 20 maçın sonuçları aşağıdadır.

Beraberlik ve Galibiyet Sayısı

İki tamının şimdiye kadar oynadığı maçlarda;

Montpellier toplam'da 4 defa kazanmış.

Metz toplam'da 10 defa kazanmış.

İki tamının beraberlik sayısı : 6

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