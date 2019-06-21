Monster Notebook yeni teknik merkezini hizmete açtı

Monster Notebook Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz, bilgisayarları için kullanım ömrü boyunca ücretsiz bakım hizmeti verdiklerini belirterek, ayrıca kullanıcıların şikayetlerini en erken 1 saat, en geç 3 iş günü içerisinde çözdüklerini söyledi.

Yüksek performanslı oyun bilgisayarları üreten Monster Notebook, müşterilerin bütün ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflediği yeni teknik merkez binasını Kadıköy'de hizmete açtı.

Monster Notebook Üst Yöneticisi İlhan Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada müşteri memnuniyetinin ilk günden bugüne birinci öncelikleri olduğunu söyledi. Yılmaz, "Geride bıraktığımız 14 yılda bunu başarıyla yaptığımızı düşünüyorum. Ne istediğini bilen bir kullanıcı Monster'da kendi ihtiyacına ve bütçesine göre bir ürünü mutlaka bulabilir. Karar vermekte zorlanan kullanıcılar da mağazalarımızdaki uzman çalışanlarımızdan yardım alarak kendileri için en iyi ürünü bulabilirler. Müşteri memnuniyetini sağlamanın bizce daha önemli aşaması ise kullanıcılara etkin ve güvenilir bir satış sonrası destek sunmak. Monster olarak kurulduğumuz günden beri onların sorunlarını çözmeyi daima birinci önceliğimiz olarak gördük. Kullanıcılarımıza hızlı, şeffaf, güvenilir bir hizmet sunarken zorunlu olmadıkça da hiç bir ücret talep etmiyoruz. Bir sorun yaşarlarsa daima onların yanında olduğumuzu ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hissettiriyoruz." diye konuştu.

Piyasadaki rakiplerinde olmayan kullanım ömrü boyunca ücretsiz bakım hizmetini sunduklarının altını çizen Yılmaz, "Teknik serviste yapılan işlemler için 'teknik servis ücreti' benzeri bir şey talep etmiyoruz. Tüm ürünlerimizde 2 yıllık garanti veriyoruz ve bu süre içinde üründe kullanıcı hatası yok ise karşılaşabilecekleri sorunlar için ücret almıyoruz. Bugün sektörde olmayan rekor bir hizmet süremiz var. Kullanıcılarımızın şikayetlerini en erken 1 saat, en geç 3 iş günü içerisinde çözebiliyoruz. Bunu da teknik serviste kullanıcılarla aramıza taşeron firmaları veya 3'üncü tarafları sokmayarak, onlara doğrudan temas ederek yapıyoruz." dedi.

6 ayda bir ücretsiz bakım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Monster kullanıcıları, kullanım ömrü boyunca ücretsiz bakım hizmeti kapsamında, ürünlerini 6 ayda bir Monster servisine götürerek veya anlaşmalı kargo şirketleri ile göndererek toz temizliği ve termal macun değişimi gibi işlemleri ücretsiz gerçekleştirebiliyor.

Markanın müşteri memnuniyeti çalışmalarının tamamının koordine edileceği yeni teknik merkez binası, aynı zamanda AR-GE çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Kullanıcılar, sadece İstanbul'dan değil Türkiye'nin her yerinden ürünlerini merkeze göndererek bakımlarını yaptırabilecek.

Kaynak: AA