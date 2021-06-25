Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 13 dakikalık oynanış videosu yayınlandı!

Capcom, Monster Hunter evreninde geçen sıra tabanlı rol yapma oyunu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin için 13 dakikalık oynanış videosu yayınladı. Monster Hunter Stories 2 hangi platformlar için çıkış yapacak? İşte detaylar!

Capcom tarafından geliştirilen ve Monster Hunter serisinin devam oyunu olan Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin PC için 13 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

Hikaye tabanlı bir RPG deneyimi sunan Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, oyunculara yeni bir maceranın kapısını aralıyor. Oyuncular çeşitli doğal mekanlara seyahat edecek, destansı görevlere başlayacak ve muhteşem canavarlarla dost olabilecek.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 9 Temmuz'da Switch ve PC (Steam) için çıkış yapacak.

MONSTER HUNTER STORIES 2: WINGS OF RUIN OYNANIŞ VİDEOSU