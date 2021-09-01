Monster Hunter Stories 2 güncellemesi üç yeni canavar ekliyor!
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Monster Hunter Stories 2 güncellemesi üç yeni canavar ekliyor!

Monster Hunter Stories 2 güncellemesi üç yeni canavar ekliyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Capcom, Monster Hunter Stories 2 için yeni gelecek güncelleme ile üç yeni canavarın ekleneceğini duyurdu.

Monster Hunter Stories 2 Yol Haritası'nda yer alan güncellemeler için sıra Eylül ayına geldi. Capcom, Monster Hunter Stories 2'nin yeni gelecek güncellemesi ile tamamen ücretsiz olarak üç yeni canavarın oyuna dahil edileceğini duyurdu.

Monster Hunter Stories 2, lansman sonrası ücretsiz içerik güncellemelerinin bir parçası olarak, oyuna yeni canavarlar eklemeye devam ediyor. Capcom, resmi Monster Hunter YouTube kanalı üzerinden, 2 Eylül 2021'de indirilebilecek olan Güncelleme 3'ün detaylandırıldığı bir video yayınladı.

Güncelleme 3 ile birlikte oyuna dahil olacak üç yeni canavar, bir partiyi bir su jeti ile harap edebilen veya dönen bir vücut çarpmasıyla düşmanlara çarpabilen Soulseer Mitsune; Devasa gövdesinin ağırlığı altında düşmanları ezebilen Elderfrost Gammoth; ve kutsal yıldırımla vurabilen, boynuzuyla düşmanları kazığa oturtabilen Oroshi Kirin oldu.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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