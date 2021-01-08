Monchengladbach - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Monchengladbach - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta olacağı belli oldu. Bundesliga'nın 15. haftasında Monchengladbach - Bayern Münih arasında olacak.

Dünya Liglerinin devam ettiği süreçte bu hafta Almanya Bundesliga 15. haftasına girdi. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği maçta Türkiye'de bazı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Peki Bundesliga 15. haftasında Monchengladbach - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı detaylarda.

MONCHENGLADBACK- BAYERN MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin ilgiyle ekran karşısına kitleyecek Almanya Bundesliga 15. haftasında Monchengladbach - Bayern Münih maçı Monchengladbach'daBorussia Park Stadyumu'nda oynanacak. Monchengladbach - Bayern Münih maçı S Sport Plus, Tivibu 74, Kablo TV 241,D-Smart 79, Turkcell TV+ 78,Vodafone TV 12 ve web üzerinde yayınlanacak.

MONCHENGLADBACK- BAYERN MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga 15. haftası Monchengladbach - Bayern Münih karşılaşması 08 Ocak Cuma günü Türkiye saatiyle 22.30 da canlı olarak izlenecek.