Monceau'nun Pastaneci Kızı Filmi
Monceau'nun Pastaneci Kızı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Monceau'nun Pastaneci Kızı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
“Altı Ahlak Hikayesi” serisinin ilk filminde, Paris sokaklarında gezinen bir hukuk öğrencisi, eski usul bir pastanenin müdavimi oluyor. Sürekli buradan atıştırmalıklar alırken, tezgâhın ardındaki alımlı kadının ilgisini çekmeye çalışıyor.
Yönetmen: Éric Rohmer
Senaryo: Éric Rohmer
Oyuncular: Barbet Schroeder, Claudine Soubrier, Michèle Girardon
Filmin Türü: Kısa Film
Orijinal Adı: La boulangère de Monceau
Yapımcı Firma: Les Films du Losange
Yapım Yılı: 1963
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 23 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 14.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com