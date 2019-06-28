Dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Robotu Üretildi

Osaka Üniversitesi ile Fujikin isimli şirket, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük bilim insanlarından kabul edilen Leonardo da Vinci'nin robotunu üretti. da Vinci robotu, Osaka'da düzenlenen G20 zirvesindeki katılımcılara tanıtıldı.

Fujikin Pazarlama Müdürü Koichi Nakamura, amaçlarının ilkokul öğrencilerine bilimi sevdirmek ve da Vinci'nin çalışmalarını basit bir dille onlara anlatmak olduğunu söyledi. Nakamura "Böylece öğrencilerin eğlenerek ve heyecan duyarak bilimi öğrenmelerini sağlarken aynı zamanda geleceğin bilim insanlarını da eğitiyoruz" ifadelerini kullandı.

ROBOT SADECE BİR BİLGİYİ CEVAPLIYOR

İlkokul öğrencilerinin bilimi tam anlamıyla anlayabilmesinin sadece kitaplarla mümkün olmadığını dile getiren Nakamura, robotun şu an sadece belli bir bilgiyi tekrar edebildiğini ancak ileride insanların sordukları sorulara cevap verebilmesini ve Google ile bağlantı kurmasını sağlayacaklarını söyledi.

ROBOT 3 DİL BİLİYOR

Da Vinci robotunun İngilizce, Japonca ve İtalyanca konuşabildiğini söylen Nakamura, milletlerin tarihi kişiliklerini robotlaştırmaya yönelik bir çalışmaları olduğunu ve sıradaki hedeflerinin Albert Einstein robotu olacağını söyledi.