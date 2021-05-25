Mollaköy Belediye Başkanlığına Gökhan Esen seçildi
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Mollaköy Belediye Başkanlığına Gökhan Esen seçildi

Mollaköy Belediye Başkanlığına Gökhan Esen seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Erzincan'ın Mollaköy Belediye Başkanlığına Gökhan Esen seçildi.

Erzincan'ın Mollaköy Belediye Başkanlığına Gökhan Esen seçildi.

Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede korona virüs (covid-19) hastalığına yenik düşen Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül'ün yerine yapılan seçimle Gökhan Esen seçildi.

Belediye Meclisince yapılan seçimde Gökhan Esen 5, Rıza Hasret Aslan ise 4 oy aldı.

Bu sonuçla Gökhan Esen Mollaköy Belediye Başkanlığına seçildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mollaköy Belediye Başkanlığına Gökhan Esen seçildi - Haberler
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