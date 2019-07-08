Moğollar ve Selda Bağcan'la Londra'da muhteşem final

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren Day- Mer'in 30'ncu Kültür ve Sanat Festivali, muhteşem bir finalle bitti. 12 Haziran'da başlayan ve toplam 8 etkinlik düzenlenen festivalin son etkinliği, Londra'nın kuzeyindeki Clissold Park'ta düzenlenen park şenliğiydi. Festivalin son gününde efsane grup Moğollar ile halk müziğinin ünlü ismi Selda Bağcan'ın yanı sıra, Almanya ve İngiltere'de yaşayan gençlerden oluşan DİDF grubu, Jamaika kökenli Basil Gabbidon, kadınlardan oluşan Samba Sisters Collective ve Day-Mer Gençlik Halk Oyunları ekipleri sahneye çıktı.

BABASININ ŞARKILARIYLA DUYGULANDIRDI

Geçen yıl 50'nci yılını kutlayan Moğollar, konserine 'Ağrı Dağı Efsanesi' ile başladı ve Aşık Veysel'in, 'Uzun İnce Bir Yoldayım' adlı eseriyle bitirdiler. Taner Öngür, Serhat Ersöz, Kemal Küçükbakkal, Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile birlikte grubun en kıdemli üyesi Cahit Berkay, Türk sinemasının kült filmlerinden 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın müziğini, 'Devlerin Aşkı' gibi herkes tarafından bilinen şarkıları seslendirdi. Emrah Karaca da babasının 'Resimdeki Gözyaşları', 'Tamirci Çırağı' şarkılarını seslendirerek dinleyicileri duygulandırdı.

ALKIŞ YAĞMURUNA TUTULDU

Moğollar'dan sonra sahneye çıkan Türk halk müziğinin 71 yaşındaki efsane ismi Selda Bağcan da konserine 'Yaz Gazeteci Yaz' ile başladı. Londra'da son altı yılda dördüncü sahneye çıkan Bağcan 'Tatlı Dillim', 'Yalan Dünya', 'Çemberinde Gül Oya', 'Adaletin Bu mu Dünya'yı seslendirdi. Mahsuni Şerif'in 'Yuh Yuh' şarkısı ile konserini bitiren Bağcan alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.