Moğollar: Kendimizin beğenmediği şeyi, başkasına satmayız
21.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:50
50 yılı aşkındır müzik dünyasında adından söz ettiren Moğollar 11 yıl sonra yeni albüm için stüdyoya girdi.
50 yılı aşkındır müzik dünyasında adından söz ettiren Moğollar 11 yıl sonra yeni albüm için stüdyoya girdi.
Moğollar, tamamı canlı kaydedilmiş 16 parçadan oluşan Anatolian Sun albümü ve 50 yıllık m üzik maceraları hakkında merak edilenleri, Akustik24'te Ayşen Güven'e anlattı.
Kaynak: DailyMotion.com